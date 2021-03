’Harde doorstart? Is dat iets pornografisch?’

Ⓒ William Rutten

„Nul komma nul tv-ambities’ had Roos Schlikker tijdens haar al 25-jarige carrière in de journalistiek. Nu presenteert de 45-jarige schrijver en journalist elke dinsdag de 5 uur show en is ze ’de vaste invaljuf’ bij het middagmagazine op SBS6. „Volgens mijn hoofdredacteur heeft er nog nooit iemand zo raar gereageerd op een televisie-aanbod.”