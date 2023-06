Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-Koffietijd-presentator blij met datingprogramma, maar... Patrick Martens: ’Ik kom in een zwart gat terecht’

De allerlaatste uitzending van Koffietijd zit erop, maar voor presentator en acteur Patrick Martens wacht alweer een nieuw tv-avontuur. Ⓒ ANP/HH

Nu zijn geliefde Koffietijd niet meer terugkeert op tv, is volgens Patrick Martens (45) de kans groot dat hij in het bekende zwarte gat terechtkomt. Maar waar een deur dicht gaat, opent altijd een andere deur. En in het geval van de presentator is dat een nieuw tv-avontuur met zijn goede vriendin, Georgina Verbaan. „Hoe dan ook blijft het een raar vak.”