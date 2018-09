Beyoncé draagt nummer op aan Turkije

Het gaat om het nummer Halo. "Ik wil dit nummer opdragen aan alle mensen die zijn omgekomen in Turkije." Het is Yolanthe die het moment filmde en online zette.

Zij schrijft erbij: "Dit was een van de mooiste momenten van de avond. Een lied opgedragen aan de slachtoffers in Turkije."

Yolanthe en haar man Wesley Sneijder waren op het moment van de ongeregeldheden niet in Istanbul. Yolanthe was in Nederland, Wesley is met zijn ploeg Galatasaray op trainingskamp.