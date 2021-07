Influencers strijden voor hartjes

Joan Pronk vond het lastig om anderen eruit te stemmen. Ⓒ foto RTL

Wij gewone mensen zijn al blij met een terloops complimentje zo af en toe, maar in de wereld van de influencers geldt: een dag niet geliked is een dag niet geleefd. En wat als influencers elkaar gaan liken en disliken? Als degene met de minste likes naar huis moet? In het nieuwe eliminatiespel Like me, I’m famous (Videoland, on demand) staan tien influencers - samen goed voor meer dan 2 miljoen volgers - lijnrecht tegenover elkaar.