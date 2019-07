Dochtertje (7) kroonprinses Victoria omzeilt leeftijdsgrens Metallica

Volgens Aftonbladet was het idee om naar een optreden van de rockband te gaan een idee van Estelle zelf. Een woordvoerder van het hof bevestigt dat het gezin aanwezig was en dat Estelle al vaker interesse toonde in Metallica en andere bands. Eerder ging de prinses al met haar ouders naar een optreden van KISS. Normaal gesproken is er een leeftijdsgrens van 13 jaar bij concerten van Metallica.

Prins Oscar, het driejarige zoontje van Victoria en Daniel, was ook meegereisd naar Göteborg. Hij bleef echter bij de oppas.

Metallica is momenteel bezig met een wereldtournee. Vorige maand deed de band Amsterdam nog aan.