Sylvie Meis: ’Ik ben in de wolken’

Vorige maand werd bekend dat Sylvie Meis de liefde heeft gevonden bij de 40-jarige Duitse pop-artkunstenaar. Tijdens een vakantie in St. Tropez werden de twee gefotografeerd terwijl ze samen de grootste pret in zee hebben. Kussend, knuffelend en lachend genieten de twee van het warme weer en elkaar.

„Ik ben heel gelukkig. In de wolken, haha. I’m walking on sunshine. Ik denk dat de foto’s wel voor zich spreken”, vertelt Meis in gesprek met Grazia.

Ⓒ BSR Agency

Hoewel Sylvie geen moeite lijkt te hebben met het vinden van een nieuwe liefde, ervaart ze het zelf wel als vrij lastig. „Op het moment dat ik in Hamburg ben, is het voor mij moeilijk om iemand te ontmoeten. Daar ben ik aan het werk, zit ik in mijn moedermodus. Dan ga ik niet in een restaurant om me heen kijken wat er allemaal zit”, legt ze uit. „Ik ben niet iemand die ingaat op direct messages op Instagram, of op dating apps zit, dat is niet mijn ding. Het is echt niet zo makkelijk, hoor.”

Maar hoe moeilijk het ook schijnt te zijn, voor nu is Meis in ieder geval weer dolgelukkig met haar Niclas.