Lady Gaga wilde mentor Billie Eilish zijn: ’Zelf veel problemen gehad’

„Voor mij voelt dat als een genezing, want het deed me pijn toen ik die begeleiding niet kreeg. Ik wil een mentor zijn voor iemand anders”, vertelt Gaga. „Ik heb veel problemen gehad met oudere vrouwen, als het aankomt op begeleiding. Behalve Celine Dion en Carole King hebben weinig mensen me geholpen om het licht te zien.” De excentrieke zangeres hoopt dan ook dat jonge vrouwen zich door haar verwelkomd voelen. Het is niet bekend wat Eilish antwoordde op het briefje van Gaga.

De zangeres bracht vorige maand haar nieuwe album Chromatica uit. Daarop zingt ze ook een duet met Elton John, die Gaga haar mentor noemt. „Hij heeft me altijd uitgedaagd om mijn hoofd boven water te houden.”