Lewis Hamilton en Brad Pitt slaan handen ineen voor Formule 1-film

De film vertelt het verhaal van een oudere coureur (Pitt) die terugkeert uit zijn pensioen om de strijd aan te gaan met een nieuwkomer binnen de koningsklasse van het racen. De regie ligt in handen van Joseph Kosinki, die tevens verantwoordelijk was voor blockbuster Top Gun: Maverick. Ook Hollywoodproducent Jerry Bruckheimer is betrokken bij het project, waardoor het aantal ’sterren’ in verschillende categorieën zeer hoog ligt.

Hoewel Hamilton eerder cameo’s had in Cars 2, Cars 3 en Zoolander 2, ziet het er niet naar uit dat de Britse coureur opnieuw zijn opwachting maakt op het witte doek. Eerder zei hij hierover: „Ik vind het leuk om te doen, maar ik weet niet of ik er echt talent voor heb. Ik doe mijn best, maar er zijn vele anderen die dit veel beter kunnen dan ik. Dus ik maak mijzelf geen illusies over een filmcarrière en dat ambieer ik ook helemaal niet, daarvoor vind ik racen nog veel te leuk en uitdagend.”