RTL geschrokken na aanslag Peter R. de Vries: ’Onbeschrijfelijk laffe daad’

In een gezamenlijke verklaring noemen ze het ’een onbeschrijfelijk laffe daad’.

„Peter betekent als vriend en collega veel voor ons allemaal. Zijn menselijkheid, moed, strijd tegen de misdaad en voor de vrijheid van meningsuiting zijn inspirerend en essentieel voor onze samenleving. Ons hart en medeleven gaan uit naar Peter zelf en de mensen die hij liefheeft.”

RTL Boulevard gaat woensdagavond gewoon door. „Zoals Peter van ons zou verwachten”, zo wordt de verklaring afgesloten.

Veiligheid

Volgens het Openbaar Ministerie is de veiligheid rond RTL Boulevard niet in het geding. Dat zei de Amsterdamse hoofdofficier René de Beukelaer dinsdagavond tijdens een persconferentie naar aanleiding van het neerschieten van De Vries. Het OM laat niets los over eventuele extra beveiligingsmaatregelen rondom de studio van het programma.