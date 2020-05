Op1 terug naar vijf dagen

Op1 wordt gemaakt door BnnVara, EO, MAX en WNL. Zij zullen in de zomer doorgaan, maar krijgen mogelijk gezelschap van de VPRO. De omroep heeft presentatrice Nadia Moussaid in de aanbieding, en is nog bezig met een definitief duo. In de wandelgangen wordt voormalig Zomergasten-presentator Thomas Erdbrink genoemd.

De NPO wil desgevraagd niet ingaan op de status van de zomerinvulling en laat weten ‘op korte termijn’ meer bekend te kunnen maken over de toekomst van Op1. Ingewijden stellen dat er nog met productiehuis TVBV over de begroting wordt gesteggeld. Belangrijke vraag is of de uitzendingen teruggebracht worden tot een uur, omdat de budgetten van programma’s goeddeels samenhangen met de lengte.

Het huidige seizoen van het programma loopt op 3 juli af. Het zondagavondduo Jeroen Pauw/Fidan Ekiz zal sowieso niet terugkeren. Betrokkenen gaan ervan uit dat in ieder geval Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma wél zullen blijven. Hun omroep WNL heeft met Rick Nieman al een invaller beschikbaar voor het geval Schimmelpenninck op vakantie gaat.