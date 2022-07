Donald Trump: ’Ivana was een geweldige vrouw met een inspirerend leven’

„Met veel verdriet moet ik iedereen die haar lief had, en dat zijn er veel, vertellen dat Ivana Trump is overleden in haar woning in New York City”, schrijft Trump op sociale media. „Ze was een fantastische, mooie en geweldige vrouw, die een prachtig en inspirerend leven leidde.”

Donald en Ivana Trump in 1988 Ⓒ anp

Volgens Trump waren haar drie kinderen, Donald Jr., Ivanka en Eric Ivana’s grote trots. „En wij waren ongelooflijk trots op haar. Rust zacht, Ivana!”

Eerder liet dochter Ivanka weten ontroostbaar te zijn. „Mijn hart is gebroken door het overlijden van mijn moeder. Ze maakte het allerbeste van het leven en liet nooit een kans voorbijgaan om te lachen en te dansen. Ik zal haar voor altijd missen en zal haar voor altijd in mijn herinneringen en in mijn hart bewaren.”

Ook zoon Eric reageerde: „Onze moeder was een ongelooflijke vrouw. Enorm sterk in zaken, een wereldklasse atlete, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriendin. Ze zal ongelooflijk gemist worden door haar moeder, haar drie kinderen en haar tien kleinkinderen.

Donderdag werd bekend dat Ivana Trump, de eerste echtgenote van Donald Trump, op 73-jarige leeftijd is overleden. Ze werd gevonden onderaan de trap van haar woning.