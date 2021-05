FBI maakt dossier over dood Kurt Cobain openbaar

De schrijvers geloofden niet dat Cobain zelfmoord had gepleegd. „Miljoenen fans over de hele wereld willen dat de tegenstrijdige informatie over zijn dood voor eens en altijd worden opgeklaard”, zo stelt een van hen. „Het is treurig dat misstanden van dit kaliber worden gedoogd in de VS.”

Volgens Rolling Stone bevat het dossier ook de antwoorden van de FBI, dat de fans lieten weten: „We zijn ons bewust van uw zorgen dat meneer Cobain mogelijk slachtoffer is geworden van een moord. Maar moordonderzoeken worden uitgevoerd op staats- en lokaal niveau. Op basis van de informatie die u heeft geleverd, vinden wij geen aanleiding dat de wetten die binnen de jurisdictie van de FBI vallen, zijn overtreden.”