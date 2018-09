Chrissy Teigen woedend op Piers Morgan

In een column op DailyMail schrijft de 51-jarige Piers Morgan dat Jennifer Aniston geen recht van spreken heeft over dat vrouwen nog steeds als lustobject worden neergezet, omdat ze zelf poseert voor gefotoshopte foto's in magazines.

Chrissy Teigen was het hier absoluut niet mee eens en schrijft op Twitter: "Ik las je stuk over Jennifer Aniston. Waarom moet je je altijd als een eikel gedragen?" De vrouw van John Legend doet er nog een schepje bovenop en twittert: "Vooral wanneer het om vrouwen of mensen met een tintje gaat, vertel me, gaat het allemaal om aandacht? Vertel me alsjeblieft dat dat niet het geval is."

Jennifer Aniston is momenteel een hot item, nadat ze in een brief aan de Huffington Post heeft laten weten dat ze niet zwanger is en zich ergert aan het feit dat vrouwen in de media als lustobject worden neer gezet, door zich naar haar zeggen te focussen op het uiterlijk voorkomen van vrouwen.