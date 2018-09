Kanye: "North had oma graag ontmoet"

“North vroeg of het vliegtuig haar naar de hemel kon brengen, als verjaardagscadeau”, schreef Kanye bij een foto van hem en zijn moeder. “Ik hou van je mam.” Donda zou woensdag 67 jaar zijn geworden.

De moeder van Kanye stierf in november 2007 aan complicaties die ze opliep nadat ze een buikwandcorrectie en borstverkleining onderging. Donda voedde haar zoon alleen op, toen Kanye drie jaar was scheidde ze van zijn vader Ray.

North West kwam in juni 2013 ter wereld. Ze is het oudste kind van Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian. In december verwelkomden de twee hun tweede kind, zoon Saint.