Patty ‘letterlijk en figuurlijk’ opgelucht

“Ik ben helemaal ontdaan van het gevoel dat mijn armen weer tegen mijn lichaam komen”, jubelde Patty. “Ik ben zo blij.”

Patty onderging jaren geleden een borstvergroting en had last van de implantaten. “Het is een rotgevoel. Je hebt constant het gevoel dat er iets in je lichaam zit wat er niet hoort”, zei ze eerder in Weekend.

Ook met de omvang van haar borsten was Patty niet langer gelukkig. Nu is de presentatrice weer blij het haar spiegelbeeld. “Toen ik in de spiegel keek, dacht ik: had ik dit maar veel eerder gedaan. Ik zie er weer normaal uit. Je ziet niet meer eerst tieten binnenkomen en dan pas Patty.”