AvroTros trekt zich niets aan van discussie en kiest songfestivalinzending opnieuw intern

„Natuurlijk, Nederland had niet het beste jaar het afgelopen jaar”, zegt Van de Nieuwenhuijzen tegen het ANP. „Maar ik wil oprecht zeggen: de afgelopen tien jaar is het wel behoorlijk goed gegaan. In acht van de tien edities een finaleplaats met daarbij een aantal hoge posities en natuurlijk de winst in 2019. Ik vind het een beetje: ’als de ketting een keer van je fiets loopt, gooi je ook niet meteen je fiets weg’.”

Wat er precies uit de evaluatie van AvroTros is gekomen na de teleurstellende deelname van Nicolai en Cooper weet Van de Nieuwenhuijzen niet. „Daar ben ik niet bij betrokken geweest en kan ik ook weinig over zeggen”, stelt hij. Wel gaan er een paar dingen veranderen, vervolgt Van de Nieuwenhuijzen. De Nederlandse delegatieleider zal nu van begin tot einde bij het hele proces betrokken zijn, stuurt het hele team aan en is daarin ook eindverantwoordelijk. Van de Nieuwenhuijzen zal in ieder geval twee jaar dienst doen.

Draagvlak

Nadat Nicolai en Cooper in Liverpool de finale hadden gemist, riepen veel mensen op sociale media om de terugkeer van een nationale voorronde maar dat is volgens Van de Nieuwenhuijzen op dit moment geen optie. „Het wordt elk jaar besproken maar een nationale finale is eigenlijk alleen haalbaar als je daar breed draagvlak voor hebt binnen de muziekindustrie. Anders kan het gewoon niet”, vindt hij. „Niet alle artiesten staan de springen om op tv in competitie met collega’s te gaan. Dat is misschien ook een aanname, maar voor een aantal artiesten zal dat zeker gelden. En dat is een afweging die wij moeten maken.”

„De interne selectie heeft de afgelopen tien jaar acht keer goed gewerkt. We sluiten een voorronde niet uit, maar het is ook geen heilig streven. Zonder draagvlak heeft het geen zin”, vindt Van de Nieuwenhuijzen. „Alles waar je uit kan kiezen, moet dan sterk genoeg zijn.” Dat iedereen weer een andere mening heeft, hoort ook een beetje bij het songfestival. „We roepen over het weer, voetbal én het songfestival. Zo hoort het ook een beetje.”

Aanmeldingen

Nog voor de inschrijving voor de nieuwe Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival was geopend, kreeg AvroTros al verschillende aanmeldingen binnen. Artiesten, management en labels meldden zich persoonlijk of via mail bij de omroep. Ook in het openbaar lieten verscheidene artiesten weten een deelname te zien zitten.

„Ik ga vandaag beginnen met contact zoeken met al die mensen die iets van zich hebben laten horen”, zegt Van de Nieuwenhuijzen. Hij wil daarnaast ook actief mensen benaderen uit de muziekwereld.

Dinsdag liet de jongensgroep Bankzitters nog weten graag volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival te willen. „Ieder jaar zijn wij trouwe kijkers van het Eurovisie Songfestival. Wij zien onszelf daar al staan met een spectaculaire show, want dat is onze specialiteit! Het zou voor ons een prachtige eer en uitdaging zijn om Nederland te mogen vertegenwoordigen”, zei Bankzitters-lid Koen van Heest.

Woensdagochtend werd de inschrijving officieel geopend. Artiesten, componisten, tekstschrijvers en producers kunnen tot 30 september een liedje naar de selectiecommissie van AvroTros sturen. Half december moet een definitieve keuze volgen.

Winnen

Van de Nieuwenhuijzen was de afgelopen drie jaar nauw betrokken bij het songfestival als Head of Contest, waarin hij alle delegaties begeleidde in het creatieve proces. De eerste gesprekken over zijn nieuwe functie waren al in april, voor de kritiek op de afgelopen inzending losbarstte. „Ik had voor mezelf besloten dat Liverpool m’n laatste zou worden. Ik bedacht me toen dat mijn kennis, vaardigheden en contacten interessant kunnen zijn voor AvroTros. Dus toen ik heb tegen Eric van Stade (omroepdirecteur, red.) gezegd: misschien moesten we eens praten.” Hij zegt „trots, vereerd en met enorm veel energie” aan de slag te gaan.

Het doel voor 2024 is iets vinden „waar heel Nederland zich in kan vinden.” „Waar we trots op kunnen zijn en allemaal met plezier naar kijken”, besluit Van de Nieuwenhuijzen. „En winnen? Ja, dat zou mooi zijn.”