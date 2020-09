Jennifer Lopez verkoopt huis in Malibu ver onder de vraagprijs

Oorspronkelijk vroegen Jennifer en Alex zo’n 7,5 miljoen euro voor de villa, die direct gelegen is aan het strand van Malibu, maar moest het paar uiteindelijk genoegen nemen met ’slechts’ 5,6 miljoen euro. Dit meldt TMZ.

Oorspronkelijk had het powerkoppel het huis gekocht om het volledig te laten verbouwen door de bekende Amerikaanse styliste Joanna Gaines en haar man Chip Gaines. Er zijn zelfs opnames gemaakt bij het huis voor het nieuwe televisiekanaal van de interieurontwerpers. Maar hoe gezellig dat ook was: het feest gaat uiteindelijk niet door.

Het was de bedoeling dat het strandhuis het vaste onderkomen van Jennifer en Alex zou worden, maar met al hun nieuwe zakelijke projecten willen de twee toch liever aan de oostkust van de Verenigde Staten blijven. Onlangs werd bekend dat hun project om honkbalclub New York Mets aan te kopen, mislukt was: ze visten naar het net.