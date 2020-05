'Joaquin Phoenix en verloofde verwachten eerste kind'

De actrice zou zo'n zes maanden zwanger zijn. Vorige maand werd al gefluisterd dat Rooney in verwachting was nadat ze in Los Angeles in ruimvallende kleding werd gespot.

De 45-jarige acteur en de 35-jarige actrice leerden elkaar kennen op de set van de film Her, maar kregen pas een relatie toen ze in 2018 weer samen speelden in Mary Magdalene. Vorig jaar juli ging Joaquin op zijn knieën voor Rooney.