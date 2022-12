Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-kickbokser, vrouwenmepper en zelfhulpgoeroe... Wie is gearresteerde influencer Andrew Tate?

De Brit Andrew Tate (36), geboren in Amerika, staat ineens volop in de belangstelling. Twee dagen geleden omdat hij klimaatactivist Gretha Thunberg provoceerde met een tweet over zijn enorme collectie milieuvervuilende auto’s, vrijdag omdat hij in Roemenië is opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting. In Engeland is de ex-kickbokser al langer bekend, vooral sinds hij in 2016 uit Big Brother werd gezet nadat hij een vrouw sloeg. Wereldwijd blijkt hij de laatste jaren ook enorm populair geworden als influencer onder een nieuwe generatie jonge mannen. Maar wie is Andrew Tate eigenlijk?