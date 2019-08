Prinses Charlotte pakt Britten in door tong uit te steken

Charlotte en haar 6-jarige broer prins George vergezelden hun ouders naar de King’s Cup Regatta bij het Isle of Wight. Catherine liet haar twee oudste kinderen vanachter het glas naar het aanwezige publiek zwaaien. Charlotte had echter geen zin om braaf te zwaaien en besloot haar tong uit te steken, tot vermaak van de Britten. Ook Catherine kon haar lach niet inhouden toen ze zag wat haar ondeugende dochter deed.

Ⓒ BSR Agency

Niet alleen Charlotte stal de show bij de King’s Cup Regatta, die overigens door William noch Catherine werd gewonnen. Ook George stal de harten van het publiek. De prins is volop tanden aan het wisselen, zo was al te zien op de foto’s die vorige maand werden vrijgegeven ter gelegenheid van zijn zesde verjaardag. Waar hij toen enkel een paar ondertanden miste, heeft George inmiddels een fietsenrek in zijn mond. Het prinsje is zijn voor- en snijtanden tijdelijk kwijt.

