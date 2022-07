Reis naar het einde

Wat: drama

Regie: Gillies MacKinnon

Met: Timothy Spall, Phyllis Logan, Brian Pettifer

✭✭✩

In een schriftje heeft Tom met kriebelige potloodletters zijn beoogde route genoteerd, net als de busnummers en tijden. Met zijn koffertje stevig in zijn hand geklemd hijst hij zich in het Schotse John O’Groats in de bus, met als reisdoel Land’s End in Cornwall.

Flashbacks

Wat de oude man bezielt om op zijn leeftijd deze lange reis per openbaar vervoer te ondernemen, wordt langzaam duidelijk dankzij flashbacks en gesprekken met anderen. Hij is op pad gegaan om een belofte aan zijn overleden vrouw gestand te doet. Tegelijkertijd is het ook een ’sentimental journey’ door zijn herinneringen, die worden getriggerd door de plekken waar hij eerder met haar is geweest.

Met zijn wijsheid van jaren en z’n ouderwets gevoel voor fatsoen, raakt oud-soldaat Tom ook anderen. Al blijkt lang niet iedereeen met hem begaan, gezien het horkerige gedrag van sommigen. Intussen wordt zijn tocht ook opgepikt op sociale media, al is hij zich daarvan in dit verzonnen verhaal volkomen onbewust.

Troef

Timothy Spall is en blijft de sterkste troef van The last bus, maar kan deze anekdotische roadmovie niet helemaal redden. Daarvoor plukt regisseur Gillies MacKinnon onderweg te nadrukkelijk aan allerlei sentimentele snaren.