Jan Dulles onder de indruk van kunstwerk overleden dochtertje: ’Sprekend’

Het kunstwerk is gemaakt door Isa van Gog. „Ze is 17 jaar en zit op de dagbesteding de Lindehoeve in Deurne”, schrijft Dulles op Instagram. „Isa heeft een moeilijke jeugd (gehad) maar op de Lindehoeve is alle ruimte voor haar creativiteit en haar teken en schildertalent.”

De zanger is onder de indruk van de bijzondere creatie. „Grote complimenten voor deze tekening want het is echt een kunstwerk. Je hebt Donna echt ‘sprekend’ nagetekend. Dankjewel.”