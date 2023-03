Tino Martin geeft shows in Ziggo Dome en Ahoy: kon niet kiezen

Op 14 oktober treedt Martin op in Amsterdam. Drie dagen later staat hij in Ahoy, in Rotterdam. „Ik vind zowel de Ziggo Dome als Ahoy geweldige zalen. En omdat ik niet kon kiezen, dacht ik: ik doe ze gewoon allebei!”, aldus de zanger. „Het wordt mijn eerste concert in Ahoy, daar kijk ik erg naar uit. Samen met de Ziggo Dome waar ik al zoveel mooie avonden heb beleefd, wordt dit een bijzonder najaar.”

De kaartverkoop voor de optredens van de zanger start donderdag om 12.00 uur via de website van de artiest. Martin is in Nederland bekend van hits als Zij weet het, Jij liet me vallen en Loop niet weg.