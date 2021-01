Modellencontract voor inauguratiedichteres Amanda Gorman

De 22-jarige las tijdens de inhuldiging haar gedicht ’The Hill We Climb’ voor. Ze was de jongste dichteres ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inauguratie van een Amerikaanse president. Miljoenen kijkers wereldwijd waren zeer lovend over zowel het gedicht als de uitvoering van Amanda.

De populariteit van de dichteres bleek wel op haar sociale media; Amanda had voor de inauguratie zo'n 45.000 volgers op Instagram, inmiddels zijn dat er 3,1 miljoen. Na haar optreden werd ze door modevakblad WWD een nieuw stijlicoon genoemd en Vogue meldde dat de opvallende rode hoofdband die ze tijdens de inhuldiging droeg nog diezelfde dag was uitverkocht. Ook was er veel interesse in de gele Prada-jas die ze in Washington D.C. droeg, een cadeautje van Oprah Winfrey.

Volgens The Hollywood Reporter wordt Amanda inmiddels vertegenwoordigd door flink wat doorgewinterde Hollywoodfiguren. Naast haar contract met IMG Models heeft ze ook een literair agent, een impresariaat en een entertainmentadvocaat.