Calvin schreef Olé al voor Swiftbreuk

Volgens de ingewijden was Taylor Swift op de hoogte van het bestaan van Olé, want haar ex Calvin was al met de track bezig voordat ze een relatie kreeg met acteur Tom Hiddleston. Taylor en Tom leerden elkaar in mei kennen tijdens het Met Gala in New York. ''Calvin liegt als hij beweert dat hij er voor die tijd nog niet aan werkte'', verwoordt een van de bronnen het stellig.

De tekst van het nummer Olé, een samenwerking met zanger John Newman, bevat onder meer een zinsnede met low key. Dat dit een verwijzing is naar Toms personage Loki in de film Thor zou kunnen berusten op toeval. Taylor is er volgens haar vriendenkring in elk geval van overtuigd dat Olé niet over haar gaat.

Taylor heeft er wel een handelsmerk van gemaakt om liedjes te schrijven over haar exen. Zo zou haar hit We Are Never Ever Getting Back Together gaan over acteur Jake Gyllenhaal, zong ze in I Knew You Were Trouble over One Direction-zanger Harry Styles en gaat Back To December over Twilight-acteur Taylor Lautner.