Haarsalon Mari van der Ven zondagnacht als eerste weer open

Salon Het Haaratelier wordt heropend door de wethouder van economische zaken van de stad, Jan Hoskam, laten ze weten. Zorgmedewerkers van het ziekenhuis in Den Bosch worden dan als eerste gratis geknipt. Met de actie wil Mari hen bedanken voor het harde werk van de afgelopen weken. Een woordvoerder: „We weten nog niet precies hoeveel mensen er komen, maar als het moet gaat Mari de hele nacht door.”

Maar daarmee is de actie van zijn haarsalon Het Haaratelier nog niet voorbij. Mari van de Ven: „Het is ongekend wat deze groep mensen aan uren heeft gemaakt. Daarom gaan wij aan alle zorgmedewerkers in de rest van 2020 korting geven.” Op vertoon van hun pas krijgen zij 25% korting bij Het Haaratelier.

Woensdag werd bekend dat kappers en andere contactberoepen als pedicures en schoonheidsspecialisten vanaf maandag weer open mogen. Wel mogen ze alleen mensen zonder coronaklachten helpen en wordt er enkel op afspraak gewerkt.