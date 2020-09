Celebs gaan los na debat Trump en Biden

Met name de presentator van het debat, Fox News-journalist Chris Wallace, kreeg veel kritiek. Hij zou het gesprek alle kanten op hebben laten vliegen, omdat met name president Trump zijn opponent Biden continue onderbrak als hij aan het woord was. Hoewel Wallace Trump meerdere malen tot de orde probeerde te roepen, had de president daar lak aan en praatte hij gewoon door terwijl Biden sprak.

Trumps oudste zoon Donald Jr. werd na afloop van het debat geïnterviewd bij CBS door Gayle King en Nora O’Donnell. Volgens de oudste Trump-telg deed zijn vader het ’fantastisch’. „Hij wordt al jaren belaagd door de media en heeft al zoveel overwonnen. Ik ben altijd enorm trots op hem. Joe Biden heeft geen schijn van kans tegen hem.”

Actrice Alyssa Milano, die zich al meerdere malen openlijk tegen Trump heeft uitgesproken, liet ondermeer weten: „Het gaat er niet zozeer om óf Trump deze verkiezingen gaat stelen, maar vooral hóe. Hij heeft maandenlang gelogen tegen het volk over het coronavirus en nu zijn er meer dan 200.000 mensen dood. Hij doet helemaal niets om ons te beschermen.”

Zanger Adam Lambert ergerde zich dood aan de president: „Trump kan niet luisteren naar mensen. WTF. Hij blijft zichzelf herhalen. Het is zo overduidelijk waar hij mee bezig is. Ik vond dat Biden zich goed staande hield, hij had zijn feiten op een rijtje. Ja, de man heeft een stotterprobleem, nou en? Ik geloof in hem. Hij is de man met een hart en een gezond verstand.”

Ook Hollywood-ster Bette Midler mengde zich in de discussie. „Bloedirritant dat Trump Biden steeds onderbrak en het bovendien alleen maar over hem had, in plaats van zijn plannen voor de komende vier jaar met ons te delen.”