Joanne Telesford krijgt fonkelnieuwe rol in musical ’Aida’

Eerder werd al bekend gemaakt dat Gaia Aikman (Aida), April Darby (Amneris) en Naidjim Severina (Radames) de hoofdrollen zullen vertolken, maar daarnaast zijn ook Joanne Telesford, Qshans Thode en Robin van den Akker aan de cast toegevoegd. Thode kruipt in de huid van Mereb, de Nubische bediende van Radames, en Van den Akker speelt de rol van Zoser, de vader van Radames.

De Amerikaanse regisseuse Schele Williams, die zelf de rol van Nehebka in de eerste Broadway-productie van Aida speelde, heeft een eigentijdse draai aan de musical gegeven.

Oude Egypte

Joanne Telesford, die in 2017 werd genomineerd voor een Musical Award voor haar rol als Winnie Mandela in Amandla! Mandela, verheugt zich op het spelen van de gloednieuwe rol van Kandake. „Het is fantastisch om deze rol te mogen spelen. In de originele productie van Aida was het Aida’s vader die een rol speelde in haar leven. Regisseur Schele Williams deed uitgebreid onderzoek naar de rol van vrouwen in het oude Egypte en in deze nieuwe productie is het haar moeder Kandake, die de invloedrijke kracht is”, aldus de actrice.

Aida vertelt de dramatische liefdesgeschiedenis tussen de Egyptische legerkapitein Radames en de Nubische prinses Aida. Egypte is buurland Nubië binnengevallen en Radames neemt Aida gevangen en maakt haar tot slaaf. Hij schenkt haar als cadeau aan zijn verloofde, de vrouwelijke farao Amneris, maar Radames en Aida worden verliefd op elkaar.

Elton John en Tim Rice

De musical uit 1998, geschreven door Elton John (muziek) en Tim Rice (script), is gebaseerd op het verhaal van de gelijknamige opera van Giuseppe Verdi op een libretto van Antonio Ghislanzoni. In Nederland was de musical in 2001 voor het eerst te zien, met Chaira Borderslee (Aida), Antje Monteiro (Amneris) en Bastiaan Ragas (Radames) in de hoofdrollen. Meer dan 1,2 miljoen mensen zagen de voorstelling destijds en een paar jaar terug was er nog een concertante versie te zien.

’Aida’ is vanaf 12 april te zien in het Circustheater in Scheveningen. Voor meer informatie: aidademusical.nl