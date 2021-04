Prins Charles doneert geld aan India: ’Corona eist zijn gruwelijke tol’

„Ik ben diep bedroefd door de tragische beelden die we allemaal hebben gezien. Covid-19 eist zijn gruwelijke tol in India”, schrijft Charles. Het aantal coronagevallen en overledenen in India is op een recordhoogte.

Het British Asian Trust, dat de prins in 2007 oprichtte, zamelt met de actie Oxygen for India geld in voor zuurstofflessen. Daar is een groot tekort aan in het land. „Net als vele anderen heb ik een grote liefde voor India en heb ik veel geweldige bezoeken aan het land gebracht”, schrijft Charles. „India heeft ons vaak gesteund, nu is het aan ons om India te helpen in deze onwijs moeilijke tijd.”

Charles roept mensen die het kunnen missen dan ook op om een donatie te doen. „Iedereen die in India met deze pandemie te maken heeft, is in mijn gedachten. Ik bid voor jullie. Samen zullen we deze strijd winnen.”