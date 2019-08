’PETA boos op The Tonight Show vanwege dieren in uitzending’

Een van de momenten waarop het volgens PETA misging, was toen actrice Kate Beckinsale in een doos met een kikker moest graaien. In een andere uitzending zaten host Jimmy Fallon en Jacob Anderson, die in Game of Thrones de rol van Greyworm vertolkt, in een telefooncel opgesloten met een python. Verder hekelt PETA een uitzending waarin Robert Irwin, de zoon van de overleden Australische dierenverzorger Steve Irwin, optreedt met een alligator, een paard, een duizendpoot en een aap.

PETA heeft een klachtenbrief gestuurd naar de gemeente New York. Centraal in het probleem is de rol van dierenverzorger Grant Kemmerer, die door zender NBC is ingehuurd om met de dieren om te gaan. PETA meent dat alleen hij de dieren mag aanraken, maar volgens Kemmerer is dat onzin. PETA eist dat The Tonight Show geen dieren meer in de show inzet en dat Kemmerer geen vergunning meer krijgt om met dieren op te treden.