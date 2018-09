Ratelband hoort uitspraak mishandeling ex

Volgens het OM heeft hij zijn ex op 8 december 2013 in Rotterdam tegen beide benen geschopt en een klap in het gezicht gegeven. Het hoger beroep diende na een uitspraak in september vorig jaar waarin Ratelband werd veroordeeld tot een boete van 750 euro. De rechter in Dordrecht vond toen alleen bewezen dat hij haar had geschopt, maar niet had geslagen.

De vrouw had heimelijk geluidsopnamen gemaakt van de gebeurtenissen. Ratelband zou daarop hebben geroepen: "Je gaat eraan. Je denkt dat je van mij af bent, maar je komt niet van mij af. Je gaat eraan. Ik laat je kapot schieten."

Ratelband zegt dat het zijn ex-vrouw alleen maar te doen is "om 10.000 euro alimentatie en om me mijn kinderen te ontnemen".