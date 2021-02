MAFS: beurse ballen voor drama-king Danny

Ⓒ Foto’s RTL

Altijd een heikel punt in het begin van een relatie: het moment waarop de aandacht van de ander voor jou even verslapt. Daar krijgen de twee koppels uit Married at first sight (MAFS) die al het langst getrouwd zijn mee te maken in de tiende aflevering. Lizzy wordt even letterlijk niet gehoord door haar grootste fan Lars als er rondjes worden gereden bij de Formule 1. En bij het herenkoppel Danny en Rein op Kos moet de een ook een stapje terug doen ten faveure van de ander. Maar over wie nu juist veel aandacht vraagt, verschillen de meningen.