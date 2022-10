Weduwnaar: Olivia Newton-John bracht laatste dagen van haar leven pijnvrij door

Volgens Easterling heeft Newton-John in haar laatste dagen veel gehad aan alternatieve geneeswijzen, zoals medicinale marihuana. Het was haar wens dat zoveel mogelijk andere kankerpatiënten dat ook kunnen, aldus Easterling. De zangeres heeft om die reden vaak gelobbyd bij politici, voor een soepeler beleid rond medicinale marihuana.

Newton-John leed jarenlang aan borstkanker. Twee keer werd ze schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de kanker toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug. In augustus overleed ze.

De zangeres zette zich jarenlang in voor onderzoek naar kanker, waarvoor ze in 2019 door de Britse koningin Elizabeth werd geridderd. Zondag vindt in het Australische Melbourne Olivia’s Walk for Wellness plaats, een sponsorloop voor behandelingen voor kankerpatiënten.