Marco Borsato: ’Leontine nog altijd mijn Valentijn’

„Valentijnsdag is een dag dat je geliefde al dan niet anoniem even in het zonnetje zet. Of in ieder geval even laat weten dat je aan hem of haar hebt gedacht”, schrijft de zanger bij een filmpje met foto’s van hem en Leontine. „Zij is nog altijd mijn Valentijn! Fijne Valentijnsdag @leontineborsato.”

Het filmpje toont foto’s van het stel in gelukkiger tijden. Onder de laatste foto schrijft Marco: „Ik mis je lieve Tien!”

Begin vorig jaar werd bekend dat het huwelijk van de twee na bijna 22 jaar was gestrand. Al langer werd gefluisterd dat het niet goed ging tussen Marco en Leontine. Zo gaf de zanger kort daarvoor toe dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009. Bronnen zeiden echter aan Privé dat de affaire langer geduurd heeft. Ook andere affaires van Marco Borsato kwamen aan het licht.