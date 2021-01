Leo Alkemade wil bij spelletjes alleen nog maar teamcaptain zijn

De acteur, die dit jaar zijn debuut als teamcaptain maakte bij Ik hou van Holland, staat dit keer aan het stuur van een nieuw format. In Iedereen is van de wereld, dat gepresenteerd wordt door Jan Versteegh, moeten de captains samen met een bekende en onbekende Nederlander, die elke aflevering wisselen, vragen over verschillende culturen beantwoorden. De deelnemers krijgen filmpjes te zien uit allerlei landen, van een Congolese jongen tot een vrouw uit Rusland en van een Texaanse cowboy tot een Zuid-Afrikaanse surfer.

„Dan moeten we bijvoorbeeld raden bij wie een bepaald katerdrankje hoort”, legt Leo uit. Af en toe is het wel schipperen om niet in de clichés en stereotypen te vervallen. Maar daar ligt volgens de teamcaptain juist de uitdaging. „Het is juist leuk om jezelf te betrappen op het feit dat je zwart-wit denkt”, zegt hij. „Ik dacht dat het sowieso de Russische dame was die dat drankje zou drinken, maar dat bleek helemaal niet zo.”

Clichés

De kennisquiz levert volgens Leo daarom ook hilarische momenten op. „Als ik moet raden wie er vuurwapens in de kast heeft liggen, gok ik toch de Texaan”, vertelt hij. „En dat blijkt dan ook te kloppen, dat is toch ook mooi? Sommige clichés zijn cliché voor een reden.”

Alkemade, die eerder aangaf erg competitief te zijn als het om spelletjes gaat, vindt zichzelf wel een makkelijke verliezer. „Ik kan het snel van me af laten glijden. En bovendien speel je in dit spel voor reiskilometers voor jouw kornuit”, zegt hij. Tijdens het spel bouwt het team reiskilometers op, die de deelnemer kan gebruiken om een droomreis te maken.

Midlife-crisis

„Zo was er een deelnemer die heel graag naar Las Vegas wilde”, vertelt Leo. „Die was er al 46 keer geweest en wilde nog een keer gaan, om daar weer te dansen en te genieten van de grote shows.” Dat maakt Leo graag voor de deelnemers waar, al is het soms wel lastig. „Als je naar Australië wilt, moet je wel bijna alle vragen goed hebben.”

Alkemade is de laatste tijd steeds meer in spelshows te zien, maar dat betekent niet dat hij geen andere plannen heeft voor 2021. „Er wordt zeker weer geacteerd. Dat is toch mijn grootste plezier”, vertelt de 40-jarige acteur, die onder meer een rol te pakken had in Tuintje in mijn hart uit 2017. Maar ook heeft hij plannen voor een Nederlandstalig album. „Ik wil heel graag een eigen plaat. Zie het maar als mijn midlifecrisis, maar ik duik komend jaar de studio in.”