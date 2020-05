Albert Verlinde noemt ’door corona getroffen’ BN’ers dom

De directeur van musicalbedrijf Stage Entertainment kan er met zijn pet niet bij waarom iemand als René Froger of Linda de Mol zich beklaagt over dat zij ’geraakt’ zijn door de crisis, terwijl veel andere mensen het veel zwaarder hebben. „Dat is gewoon dom. Ten eerste bestaat de bekende Nederlander, hij bestaat nog wel, maar is echt iets anders geworden, omdat je in eens met zijn allen realiseert dat je aan het eind van de rit gewoon Nederlander bent en gewoon mens bent”, aldus Verlinde.

„En als je je niet realiseert dat je met al je luxe of met je voorspoed of met je tegenslag niets anders bent dan al die andere mensen... Dat je vaak nog een enorm pre hebt, omdat je over iets meer reserves beschikt, ja, dan is het gewoon dom, dan moet je je mond houden”, vervolgt hij. Albert vindt dan ook dat BN’ers juist nu een stapje terug zouden moeten doen. „Slik je verlies, zwijg even. Je kunt niks goed doen nu. Je kunt geen lied voor Corona zingen”, lacht hij. „Het zijn gewoon andere tijden waarin we terecht zijn gekomen.”

René Froger kreeg vorige week nog een stortvloed aan kritiek over zich heen, nadat hij had gezegd dat artiesten het hardst worden getroffen door de crisis. Later nuanceerde hij die uitspraak: „Wat ik wilde zeggen, is dat wij met onze branche achter in de rij staan. Vele artiesten, toeleveranciers als geluids- en lichtbureaus, podiumbouwers, muzikanten hebben niet de reserves die noodzakelijk zijn om dit te kunnen overleven. Het zal nog zeer lang duren eer dat wij weer iets mogen gaan doen, omdat plaatsen waar groepen mensen samen komen waarschijnlijk besmettingsbronnen zullen zijn.”