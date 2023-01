Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight, aflevering 1 Mafs: het wordt weer hels

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Wat hebben ze nu weer bekokstoofd? De nieuwe coach Anne is tweede van links. Ⓒ RTL

„Het begint”, roept Dylan vanaf de bank tegen zijn Sonny. Die laat in zijn Disneykamer net zijn pop Belle Het beest kussen voor de draaiende camera. Ook het andere succes-stel Rowan en Astleigh hebben plaatsgenomen op de bank met popcorn om te kijken naar hun opvolgers, zien we bij aanvang van het nieuwe seizoen Married at first sight. Haar kenmerkende gegiechel gaan we in ieder geval niet missen. Net als het gehinnik van Astrid.