Monica Geuze noemt 2019 ’niet haar beste jaar’

Afgelopen november werd bekend dat Monica en Lars een punt achter hun relatie hadden gezet. „Op werkgebied was 2019 uitdagend en spannend, privé was het niet mijn allerbeste jaar. Als ik de waarzegster mag geloven staat 2020 in het teken van naar binnen keren - wat wil ik, waar krijg ik energie van - en mezelf vinden.”

In het nieuwe blad van Monica, MG, beschrijven vrienden en vriendinnen van vroeger en nu hun vriendschap met de 24-jarige Monica. Verder bevat het blad een modereportage waarvoor Monica naar Alicante afreisde, beautylooks, eetadresjes en Monica vertelt over haar sportregime.