Van coronacrisis naar... botoxcrisis? Sterren vrezen ’gezichtsverlies’

Nu iedereen door de coronacrisis wordt thuisgehouden, zijn er Hollywoodsterren die in paniek raken. Niet om de angst of ze hun hypotheek wel kunnen betalen of dat ze vrezen voor hun gezondheid of die van hun dierbaren. Nee, de grote vraag die vandaag de dag in Los Angeles speelt: hoe moeten we onze hun huid nu jong houden?! Wat betekent botox voor deze beroemdheden?