Het weer in de kunsten

Hier zijn ruim honderd werken te zien van Nederlandse kunstenaars van de afgelopen 400 jaar. Meesters in het verbeelden van mooi, dreigend of extreem weer. Een van de aquarellen van Anton Mauve (1838-1888) kreeg het museum dankzij een schenking in bezit (foto). Deze impressionist uit Laren werd beschouwd als ’meester van het zilveren licht’. De tentoonstelling leidt de bezoeker rond aan de hand van thema’s als ’Storm en regen’, ’Koud en guur, sneeuw en ijs’ en ’Het weer vandaag’.

Koele wateren

Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit? In de tentoonstelling Koele Wateren in het Westfries Museum in Hoorn wordt over dit toekomstbeeld nagedacht, temidden van veertig oogstrelende schilderijen uit de voorgaande vier eeuwen, die vanuit het Rijksmuseum aan Hoorn zijn uitgeleend. Op de doeken, van onder anderen Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israels, staat het water, als vriend of als vijand, centraal.

De expositie, te zien tot en met 16 februari 2020, is de tweede in de reeks ’Lage Landen’, ’Koele Wateren’, ’Hoge Luchten’ en ’Hete Vuren’.