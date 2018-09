Bejaardentehuis plots overspoeld met filmsterren

De man was met ziekteverschijnselen binnengebracht maar niemand van het personeel wist wie hij werkelijk was. Daar kwamen ze snel genoeg achter. Eerst was het Liam Neeson die op kwam dagen. Het personeel was net bekomen van het hoge bezoek toen Robert de Niro voor de deur stond, meldt Page Six.

De Niro kent Low al jaren. De man was ooit huisbaas van de acteur. Die bezorgde hem enkele filmrolletjes. Zo was Low te zien in The Mission. Ook had hij een rol in Goodfellas en Once Upon A Time In America. Low was ook te zien in de tv-serie The Sopranos.

Met Low komt het volgens Page Six wel goed. Bronnen vertellen aan de website dat de bezoekjes van de beroemde acteurs uiterst gezellig zijn. Er wordt in ieder geval een hoop gelachen. Intussen kijkt het verplegend personeel reikhalzend uit naar de volgende beroemdheid die Low met een bezoekje komt vereren.