Oscarwinnaar en regisseur Jiri Menzel overleden

Menzel was onderdeel van de Tsjechische New Wave-stroming. Hij werd internationaal bekend toen zijn film Ostře sledované vlaky, internationaal uitgebracht als Closely Watched Trains, in 1967 de Academy Award won voor beste niet-Engelstalige film. In 1987 ging hij met Vesničko má středisková (My Sweet Little Village) opnieuw op voor dat beeldje, maar dat jaar ging Fons Rademakers er vandoor met de Oscar voor de beste buitenlandse film, voor De Aanslag.

Een film die Menzel in 1969 maakte, Skřivánci na niti (Larks on a String) werd door het communistische bewind in Tsjechoslowakije verbannen. Na de val van het communisme in 1990 kwam de film alsnog uit.