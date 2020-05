Zwangere KATJA: ’Nu extra tijd voor SAMMIE!’

Sammie kan niet wachten haar kleine zusje straks in de armen te sluiten. Tot die tijd gaat volgens Katja alle aandacht naar haar. Ⓒ Hollandse Hoogte

In huize Schuurman stijgen deze dagen niet alleen de temperaturen, maar ook de zwangerschapshormonen, nu KATJA SCHUURMAN en FREEK VAN NOORTWIJK helemaal klaar zijn voor de komst van hun zomerbaby. In quarantainetijd ondersteunt de liefdeskok zijn presentatrice waar hij maar kan, al moest hij enkele belangrijke momenten in het voortraject wel missen. Bij de eerste echo was hij er niet bij!