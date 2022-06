Pearl Jam brengt Pinkpop opnieuw in extase

Premium Binnenland

Dimitri (45) is ongeneeslijk ziek en Pinkpop is zijn laatste wens: ’Chemo hiervoor uitgesteld’

Hoe lang hij nog precies te leven heeft, weet Dimitri Reining (45) niet. Hij had namelijk al niet meer verwacht dat hij afgelopen kerst zou halen. Toch is hij vrijdag op Pinkpop bij Metallica om die band nog één keer te zien spelen. „Het was mijn eerste concert in 1993 en het zal waarschijnlijk ook ...