SBS maakt nieuwe show Gordon korter om ’beter in te stappen’

The Cube begon oorspronkelijk om 20.00 uur, maar per direct is het begintijdstip verplaatst naar 20.30 uur. Dit komt doordat het programma voortaan een half uur korter duurt. In The Cube moeten kandidaten in een kubus allemaal opdrachten vervullen. Zo moet een man uit een enorme zee van rode ballen een witte bal zien te pakken. Gordon voorziet deze opdrachten van commentaar.

Het programma, dat op de belangrijke vrijdagavond staat geprogrammeerd, trok de afgelopen weken steeds minder kijkers. De derde aflevering werd vorige week door 305.000 mensen bekeken. „We zijn constant bezig met optimalisatie van de uitzendschema’s van onze zenders”, aldus een woordvoerder. „We hopen dat hierdoor meer mensen dit spannende hightechprogramma met waanzinnige spellen op basis van hele nieuwe technieken weten te vinden.”

Veel nieuwe programma’s van Gordon bij SBS staan niet meer hoog in de kijkcijferlijsten. Gordon kondigde deze week aan ook programma’s te gaan maken in België.