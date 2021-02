Married at First Sight-kijker gaat los op ’bitchy’ Daisy

In het realityprogramma worden vrijgezelle mannen en vrouwen gekoppeld, waarna ze elkaar pas zien op de dag van hun bruiloft. In de aflevering van maandagavond wordt eens te meer duidelijk dat liefde zich niet per se laat leiden door de wetenschap.

En deelnemer Mick (31) wordt daar op pijnlijke wijze mee geconfronteerd. Na hun allesbehalve soepel verlopen honeymoon in Portugal, komen hij en zijn kersverse vrouw Daisy samen voor een nieuw onderdeel in MAFS: het koppelsweekend. Hierin maken de zes stellen voor het eerst kennis met de andere stellen en kunnen zo al dan niet gezellig ervaringen uitwisselen.

Wervelwind

Daisy grijpt met name het moment aan om Mick – die naast haar zit – met de grond gelijk te maken en verwijt hem onder meer dat hij ’niet open staat voor het experiment’, met als gevolg dat alle tijd en moeite die ze in haar deelname heeft gestoken voor niets is geweest.

Als Daisy’s wervelwind is gaan liggen, kost het Mick de nodige moeite om niet van zich af te bijten. Wie dat wél doen: de vele kijkers van het programma, die met ’verbijstering’ en ’plaatsvervangende schaamte’ naar de tv zitten te staren.

Met gierende banden

En nu is het vooral Daisy die het moet ontgelden. „Nou, de echte Daisy hebben we wel gezien. Wat heb ik mij in haar vergist!”, klinkt het op Twitter. Iemand anders schrijft: „Ironisch hoe Daisy Mick vraagt te reflecteren op zijn manier van communiceren, terwijl zij alleen maar negativiteit uitstraalt. Met gierende banden bij die vrouw weg en blij zijn dat je niet met die vrouw het schip ingaat.”

Dat Daisy – die meerdere keren benadrukt ’niet boos te zijn’ – nu met lege handen staat, ligt volgens de kijkers vooral aan de 32-jarige Amsterdamse zelf. „Daisy ga alsjeblieft aan jezelf werken, op deze manier werkt het met niemand.”