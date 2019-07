Moeder Koert-Jan de Bruijn overleden

Bij een foto van hen arm in arm waarop zij naar elkaar lachen, schrijft hij: „Dag lieve mam.” De moeder van de acteur kreeg vorig jaar te horen dat ze ernstig ziek was. Tegenover Alkmaar in het Nieuws zei Koert-Jan daarover: „Van geen diagnose ging ze in één keer naar de meest fatale diagnose: een vorm van wekedelenkanker. Uitgezaaid en niet meer te genezen.”

Koert-Jan de Bruijn, wiens vader jaren geleden lymfklierkanker overleefde, deed verschillende keren mee aan acties om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.