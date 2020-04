Brad Pitt speelt weerman tijdens thuisshow van John Krasinski

Pitt leende zich voor een korte cameo, waarin hij de rol van weerman op zich nam. Dat deed hij wel op een iets andere manier dan normale weermannen. Toen Krasinski hem vroeg of het mooi weer was, keek de Oscarwinnende acteur uit het raam en zei: „Ja, het ziet er prima uit hoor.’ Om vervolgens weer naar binnen te gaan.

Krasinski heeft meerdere bekenden van hem gevraagd mee te werken aan de show. Zo waren ondermeer The Jonas Brothers, Billie Eilish en Chance The Rapper te zien. Ook werd hij herenigd met Steve Carrell, met wie hij samen in The Office speelde.