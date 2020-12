Mariah Carey wil memoires laten verfilmen

„Ik heb altijd voor ogen gehad om mijn levensverhaal te laten verfilmen, hoe dan ook. Maar ik wilde eerst een boek schrijven, omdat daar zoveel uit te halen is voor een verfilming. Dus ik dacht, dat als ik dat eenmaal gedaan heb, dat er genoeg materiaal zou zijn om uit te putten”, aldus Mariah.

Carey pakt het goed aan en hoopt in zee te gaan met de regisseur van de film Precious, Lee Daniels. „Ik ben gek op Lee. Hij is een van mijn beste vrienden en begrijpt mij zoals weinig andere mensen dat doen. Maar verder kan ik er nog niks over zeggen. Mocht er iets naar buiten komen, dan komt dat nieuws via Lee, want ik houd mijn mond voorlopig.”