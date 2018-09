Ex Heidi Klum opgepakt voor drugsbezit en -handel

Hij zou door de politie zijn opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde en voor het handelen in verboden waar. In het rapport staat volgens TMZ dat Schnabel in het bezit was van psychedelische paddenstoelen. De 31-jarige Vito claimt onschuldig te zijn.

De kunstkenner is geen onbekende op festival Burning Man. Vorig jaar nog was hij er samen met Heidi Klum. Het koppel kondigde afgelopen maandag aan uit elkaar te gaan na een relatie van 3 jaar.

Burning Man

Burning Man is geen regulier festival, maar wordt door deelnemers omschreven als een experimentele samenleving. In drie weken tijd wordt een gemeenschap opbouwt waar iedereen die zich de toegangsprijs kan veroorloven welkom is, ongeacht ras of afkomst, en waar iedereen zichzelf kan uiten in waar hij of zij het beste in is.

Deelnemers worden geacht zelfvoorzienend te zijn in hun behoeften zoals voedsel, water en een slaapplek. Geldtransacties worden vermeden. Het festival kent slechts een aantal verboden, zoals geweld, wapens, kampvuren, huisdieren en jawel… drugs.

Als Vito wordt veroordeeld kan hij een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar krijgen.